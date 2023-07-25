Погода во вторник: пензенцам будет жарко

25.07.2023 | 07:40

По данным пензенского гидрометцентра, во вторник, 25 июля, термометр покажет +27…+27 градусов.

Ожидается переменная облачность без осадков. Умеренный ветер будет дуть с юго-запада.

Как сообщили в главном региональном управлении МЧС, опасных и неблагоприятных природных явлений не прогнозируется.

В ночь на среду, 26 июля, температура понизится до +16…+18 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что вся текущая неделя, за исключением воскресенья, будет жаркой.

Медики напомнили, что длительное пребывание на солнце может привести к негативным последствиям. Поэтому в часы пиковой солнечной активности, с 10:00 до 16:00, рекомендуется находиться в прохладных помещениях, не допуская резких перепадов температур. На даче или на участке также следует работать утром и вечером.

Следует использовать солнцезащитные кремы, носить свободную, дышащую одежду, головные уборы, солнцезащитные очки, а также соблюдать питьевой режим, отказаться от соленых продуктов и алкоголя.