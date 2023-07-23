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Из жизни

Синоптики рассказали, когда в Пензенскую область вернется жара

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На следующей неделе в Пензенскую область вернется жара. Об этом свидетельствует прогноз синоптиков gismeteo.ru.

Если в понедельник, 24 июля, будет малооблачно и +25 (ночью +14), а во вторник +26 градусов (ночью +13), то в среду уже +32 (ночью +16).

Самым жарким днем недели обещает быть четверг: воздух прогреется до +34 градусов (ночью +18). Тогда же ожидается небольшой дождь.

В пятницу и субботу будет ясно, прогнозируется +32...+33 градуса (ночью +20).

А вот воскресенье для прогулок или отдыха на свежем воздухе не подойдет: синоптики обещают дождь с грозой и +28 градусов (ночью +18).

В несколько последующих дней температура будет снижаться.

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