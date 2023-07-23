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Общество

У пензенцев стали чаще выявлять заболевания головного мозга

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У жителей Пензенской области стали чаще выявлять заболевания головного мозга. Об этом свидетельствуют статистические данные регионального минздрава, опубликованные в воскресенье, 23 июля.

В частности, как отмечено, среди пензенцев остаются весьма актуальными поражения сосудов мозга и их последствия.

«Так, заболеваемость по итогам 6 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 10% (с 41 925 до 46 252 случаев). Увеличилось в том числе и количество пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения - на 6% (с 3 128 до 3 329 случаев)», - уточнили в минздраве.

Подчеркивается, что особую настороженность вызывает рост числа инсультов среди жителей региона трудоспособного возраста - на 14% (с 616 до 704 случаев).

В пресс-службе министерства напомнили: предотвратить заболевания позволит диспансеризация.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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