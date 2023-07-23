Осенний призыв: пензенцы смогут подать заявку на отсрочку от армии

23.07.2023 | 17:01

В понедельник, 24 июля, стартует прием документов от ИТ-специалистов на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва.

Работники ИТ-компаний смогут подать эту заявку через «Госуслуги».

«Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и, если данные верны, подтвердит их. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно», - сообщили в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Следует знать, что компании необходимо проверить данные, подтвердить их и отправить списки в Минцифры до 11 августа; от одной организации может быть несколько списков.

«Минцифры передаст списки в Минобороны до 31 августа. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке», - добавили в министерстве.

ИТ-специалист должен отвечать следующим критериям:

- российское гражданство, мужской пол,

- возраст от 18 до 27 лет,

- работа по трудовому договору,

- нормальная продолжительность рабочего дня,

- высшее образование по специальности из перечня,

- работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва (компания должна быть аккредитована до 11 августа 2023 года),

- требование к стажу сотрудника не предъявляется, если он устроился на работу в течение года после окончания учебы.