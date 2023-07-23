Сетевое издание|18+|Воскресенье|23 июл 2023|18:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Осенний призыв: пензенцы смогут подать заявку на отсрочку от армии

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 24 июля, стартует прием документов от ИТ-специалистов на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва.

Работники ИТ-компаний смогут подать эту заявку через «Госуслуги».

«Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и, если данные верны, подтвердит их. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно», - сообщили в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Следует знать, что компании необходимо проверить данные, подтвердить их и отправить списки в Минцифры до 11 августа; от одной организации может быть несколько списков.

«Минцифры передаст списки в Минобороны до 31 августа. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке», - добавили в министерстве.

ИТ-специалист должен отвечать следующим критериям:

- российское гражданство, мужской пол,

- возраст от 18 до 27 лет,

- работа по трудовому договору,

- нормальная продолжительность рабочего дня,

- высшее образование по специальности из перечня,

- работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва (компания должна быть аккредитована до 11 августа 2023 года),

- требование к стажу сотрудника не предъявляется, если он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте