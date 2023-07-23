Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

23.07.2023 | 09:58

Июль, август и октябрь - самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году с точки зрения доходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по персоналу и организационному развитию одного из сервисов Юлию Санину.

По ее словам, в июле и октябре будет 23 рабочих дня, значит, в доходах сотрудник не потеряет. В августе их 22, так что разница между отпускными и зарплатой будет минимальна.

«Напротив, в следующем году лучше не планировать отпуск в январе, мае и июне, поскольку в эти месяцы минимальное количество трудовых дней. А значит, каждый рабочий день будет стоить дороже, чем в другие месяцы», - отмечает издание.

Что касается оставшейся части 2023 года, то оптимальнее всего выбрать август.

«Дело в том, что рабочий день в восьмом месяце года будет стоить дешевле, а значит, размер отпускных приблизится к зарплате. При этом не стоит идти в отпуск в октябре, ноябре и декабре, так как там будет меньше рабочих дней, чем в августе», - уточняет эксперт.

Юлия Санина объяснила, что отпускные рассчитываются не так, как зарплата, отсюда понятие выгодного и невыгодного месяца для отдыха.

«Для того чтобы понять, сколько отпускных получит сотрудник, нужно разделить зарплату на 29,3 - это число принято для расчетов среднего количества дней в месяце. Далее полученную цифру нужно умножить на количество дней в месяце. Если количество рабочих дней в месяце меньше обычного, значит, размер отпускных будет отличаться от зарплаты в меньшую сторону, и работник потеряет в доходах некоторую сумму», - отметила она.

Чтобы увеличить размер отпускных, Санина посоветовала с разрешения работодателя уходить не с понедельника, а с субботы: оплата выходных дней не подразумевается при расчете зарплаты, но полагается, если сотрудник в отпуске.