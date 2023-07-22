Малосердобинцам стало легче попасть на трассу Нижний Новгород - Саратов

22.07.2023 | 12:04

В Пензенской области завершен ремонт участка дороги длиной 6,7 км, связывающей райцентры Колышлей и Малая Сердоба с селом Саполга и выходящей на трассу Нижний Новгород - Саратов.

«От жителей Малосердобинского района поступали жалобы на колейность и пучины дорожного полотна», - рассказал ведущий специалист Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Прокин.

Именно в связи с многочисленными обращениями было принято решение о ремонте дороги.

Контракт на приведение в порядок полотна с 52-го километра по 58-й километр 700 метров был заключен осенью 2022 года. На объекте трудились 11 специалистов подрядной организации, использовалось 7 единиц спецтехники.

Дорожные рабочие не только уложили асфальтобетонное покрытие и привели в порядок обочины, но и разместили остановочный павильон, обустроили заездные карманы и посадочные площадки.

«Таким образом улучшено транспортное сообщение между регионами Российской Федерации», - подчеркнули в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Ранее в минстрое сообщили о завершении работ на участке в Сосновоборском районе и на автодороге Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково, а также о ремонте трассы, соединяющей райцентры Нижний Ломов и Наровчат, на которую поступало множество жалоб.