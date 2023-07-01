Сетевое издание|18+|Суббота|1 июл 2023|18:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Дорогу от Сосновоборска до Русского Качима будут ремонтировать 2 года

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Сосновоборском районе завершен ремонт участка дороги Сосновоборск - Никольск - Шугурово - Русский Качим (7 км 215 м - 9 км 415 м).

«Общая протяженность трассы составляет 25,3 км. Вдоль нее расположены 5 населенных пунктов, в которых проживают более 1 000 человек. Дорога находилась в ненормативном состоянии и требовала ремонта. Они стартовали в 2022 году и рассчитаны на 2 года», - рассказали в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

На объекте работали 2 бригады (более 20 человек) и 10 единиц техники. Сначала уложили выравнивающий слой дорожной одежды, затем - асфальтобетон. Обочины укрепили щебнем.

Общая протяженность отремонтированного участка составляет 2,2 км. На эти цели израсходовано 33,2 млн руб.

Ранее в минстрое сообщили о завершении работы на автодороге регионального и межмуниципального значения Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково. Здесь полностью выполнена регенерация дорожного основания, уложены 2 слоя асфальтобетонного покрытия, обустроены обочины.

Кроме того, ведется ремонт трассы, соединяющей районные центры Нижний Ломов и Наровчат. На нее поступали многочисленные жалобы жителей Нижнего Ломова и близлежащих сел. В связи с этим было решено отремонтировать участок с 0-го по 10-й км.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото предоставлено пресс-службой минстроя Пензенской области
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте