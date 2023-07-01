Дорогу от Сосновоборска до Русского Качима будут ремонтировать 2 года

01.07.2023 | 16:45

В Сосновоборском районе завершен ремонт участка дороги Сосновоборск - Никольск - Шугурово - Русский Качим (7 км 215 м - 9 км 415 м).

«Общая протяженность трассы составляет 25,3 км. Вдоль нее расположены 5 населенных пунктов, в которых проживают более 1 000 человек. Дорога находилась в ненормативном состоянии и требовала ремонта. Они стартовали в 2022 году и рассчитаны на 2 года», - рассказали в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

На объекте работали 2 бригады (более 20 человек) и 10 единиц техники. Сначала уложили выравнивающий слой дорожной одежды, затем - асфальтобетон. Обочины укрепили щебнем.

Общая протяженность отремонтированного участка составляет 2,2 км. На эти цели израсходовано 33,2 млн руб.

Ранее в минстрое сообщили о завершении работы на автодороге регионального и межмуниципального значения Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково. Здесь полностью выполнена регенерация дорожного основания, уложены 2 слоя асфальтобетонного покрытия, обустроены обочины.

Кроме того, ведется ремонт трассы, соединяющей районные центры Нижний Ломов и Наровчат. На нее поступали многочисленные жалобы жителей Нижнего Ломова и близлежащих сел. В связи с этим было решено отремонтировать участок с 0-го по 10-й км.