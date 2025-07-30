Вадим Супиков провел очередной прием граждан

30.07.2025 | 09:17

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков провел очередной прием и рассмотрел обращения жителей Железнодорожного района.

В основном вопросы пензенцев касались сферы ЖКХ. Также их волнует состояние дорог, благоустройство придомовых территорий, газоснабжение и работа общественного транспорта.

Были просьбы помочь в опиловке аварийных деревьев, установке «лежачего полицейского» у школы, ремонте участков сетей, обустройстве площадок.

Особое внимание Вадим Супиков уделил участникам СВО и членам их семей.

По всем обращениям будут направлены соответствующие запросы в рамках компетенции депутата. Также Вадим Супиков принял решение в рамках акции «Собери ребенка в школу» подарить первоклассникам из малообеспеченных семей ранцы и канцтовары.