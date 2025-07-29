Вадим Супиков: Помощь семьям перед учебным годом - в приоритете

29.07.2025 | 14:57

В преддверии учебного года социальная поддержка семей, в которых растут школьники, является приоритетным направлением работы для депутатов, отметил председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков.

По его словам, в этом году в течение августа будут проводиться сразу три социально значимые акции.

Акция «Помощь школам» предполагает закупку спортивного снаряжения и инвентаря, книг для библиотек, декораций для детских театров, благоустройство территорий.

В ходе «Родительской приемки» депутаты вместе с педагогами и представителями родительских комитетов оценивают готовность образовательных учреждений к учебному году, качество ремонта, соответствие нормативным требованиям.

Благодаря акции «Собери ребенка в школу» семьи со скромными доходами получают к 1 сентября необходимый набор канцелярских принадлежностей и одежду.

«Оказание адресной депутатской помощи многодетным, малообеспеченным семьям, детям участников специальной военной операции, школьникам с ограниченными возможностями здоровья - многолетняя практика», - подчеркнул Вадим Супиков.