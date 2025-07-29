Вадим Супиков: Помощь семьям перед учебным годом - в приоритете

В преддверии учебного года социальная поддержка семей, в которых растут школьники, является приоритетным направлением работы для депутатов, отметил председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков.
По его словам, в этом году в течение августа будут проводиться сразу три социально значимые акции.
Акция «Помощь школам» предполагает закупку спортивного снаряжения и инвентаря, книг для библиотек, декораций для детских театров, благоустройство территорий.
В ходе «Родительской приемки» депутаты вместе с педагогами и представителями родительских комитетов оценивают готовность образовательных учреждений к учебному году, качество ремонта, соответствие нормативным требованиям.
Благодаря акции «Собери ребенка в школу» семьи со скромными доходами получают к 1 сентября необходимый набор канцелярских принадлежностей и одежду.
«Оказание адресной депутатской помощи многодетным, малообеспеченным семьям, детям участников специальной военной операции, школьникам с ограниченными возможностями здоровья - многолетняя практика», - подчеркнул Вадим Супиков.
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