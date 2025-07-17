Вадима Супикова поблагодарили за помощь в организации ремонта дорог

17.07.2025 | 18:24

Председателю Законодательного собрания Пензенской области Вадиму Супикову поступили очередные письма с благодарностью от жителей Пензы.

На этот раз горожане выразили признательность за помощь в организации дорожного ремонта в Железнодорожном районе, которую он оказал в рамках депутатской деятельности.

Так, Вадиму Супикову написали жители домов на улицах Проезжей и Коллективной.

«Обращались к вам недавно с просьбой отремонтировать дорогу, получили незамедлительный отклик и помощь. Благодарны Вам за отзывчивость и оперативность. Не формальный подход, а именно желание решить проблему очень нас порадовало», - говорится в тексте.

Другое письмо прислали горожане, проживающие в районе улиц Хользунова и Серова. Они также поблагодарили за поддержку в проведении ремонта проезжей части.