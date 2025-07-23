Политика

Вадим Супиков прокомментировал новые федеральные законы

Печать
Telegram

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков прокомментировал новые федеральные законы, принятые Государственной думой РФ в июле.

Они направлены на поддержку отечественных потребителей товаров и услуг, создание правовых оснований для повышения эффективности работы правоохранительных органов, противостоящих киберпреступлениям.

Так, с 1 сентября можно будет приостанавливать сомнительные денежные операции с банковскими счетами (максимум на 10 суток) для последующего наложения ареста, если подозрения в нарушении закона подтвердятся.

Сотовые операторы также должны блокировать вывод средств, внесенных как аванс за услуги связи, если правоохранители заподозрили противоправные действия. Для расследования уголовных дел они смогут получать от банков справки по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц.

Вадим Супиков отметил, что киберпреступления являются одними из самых сложных для раскрытия, поэтому создание дополнительных правовых оснований поможет более оперативно пресекать незаконные действия.

«Принятые федеральные законы повышают уровень ответственности при предоставлении услуг и товаров», - подчеркнул он, акцентировав внимание на важном социальном значении запрета навязывать потребителям товары путем манипулирования и психологического воздействия.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Заксобра
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте