23.07.2025 | 16:51

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков прокомментировал новые федеральные законы, принятые Государственной думой РФ в июле.

Они направлены на поддержку отечественных потребителей товаров и услуг, создание правовых оснований для повышения эффективности работы правоохранительных органов, противостоящих киберпреступлениям.

Так, с 1 сентября можно будет приостанавливать сомнительные денежные операции с банковскими счетами (максимум на 10 суток) для последующего наложения ареста, если подозрения в нарушении закона подтвердятся.

Сотовые операторы также должны блокировать вывод средств, внесенных как аванс за услуги связи, если правоохранители заподозрили противоправные действия. Для расследования уголовных дел они смогут получать от банков справки по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц.

Вадим Супиков отметил, что киберпреступления являются одними из самых сложных для раскрытия, поэтому создание дополнительных правовых оснований поможет более оперативно пресекать незаконные действия.

«Принятые федеральные законы повышают уровень ответственности при предоставлении услуг и товаров», - подчеркнул он, акцентировав внимание на важном социальном значении запрета навязывать потребителям товары путем манипулирования и психологического воздействия.