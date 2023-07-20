В Пензенской области за сутки не выявили новых случаев кори

20.07.2023 | 10:11

В четверг, 20 июля, Министерство здравоохранения Пензенской области обнародовало актуальные данные по заболеваемости корью в регионе.

По сравнению с предыдущим днем число случаев с подозрением на корь не увеличилось, их по-прежнему 74 (это 66 детей и 8 взрослых), а вот количество выздоровевших выросло.

В стационаре сейчас находятся 4 человека (было 11), из них детей 2 (было 9), в том числе до 1 года - двое (было трое). На амбулаторном лечении, как и раньше, остаются 1 взрослый и 21 ребенок.

Выздоровело 48 человек (было 41), из них детей 43 (было 36), уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Как сообщалось ранее, ситуация с распространением кори остается нестабильной, поэтому в Пензенской области ввели ограничительные меры по плановой госпитализации.