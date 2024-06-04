Альфа Конфа - новый формат мышления и бизнес-событий

04.06.2024 | 14:00

В понедельник, 3 июня, в СЗК «Дизель-Арена» состоялось масштабное событие для делового сообщества Пензы - Альфа Конфа.

Яркий проект родился в прошлом году и буквально взорвал деловое сообщество страны: его представили в 12 городах России, от Санкт-Петербурга до Владивостока. А в 2024-м Альфа Конфа пройдет в 50 городах. Участие в мероприятии абсолютно бесплатное, и желающих посетить его чрезвычайно много.

Альфа Конфа - это совершенно новый формат общения спикеров и аудитории. Здесь нет лекций, презентаций и семинаров, скорее это шоу-конференция, в которой новые знания и оригинальные идеи подаются в интерактивном режиме, наглядно и доступно, с элементами нетворкинга, создания сети деловых контактов.

«Альфа Конфа - это отличный способ формирования активного регионального бизнес-сообщества. Здесь собрались предприниматели совершенно разных сфер бизнеса. Они встречаются, находят точки соприкосновения, заключают партнерские соглашения, становятся ближе. И их дело в дальнейшем от этого выигрывает в разы», - говорит директор малого бизнеса Альфа-Банка в Пензенской области Евгений Ромашкин.

Перед бизнесменами выступили топовые спикеры: создатель digital-агентства Nectarin и платформы для привлечения инвестиций в бизнес Boomstarter Евгений Гаврилин, эксперт по невербальной коммуникации, автор концепции «кинетический интеллект» Михаил Дементьев, психолог, эксперт в области развития человеческого капитала, кандидат экономических наук Наталья Долина, основатель проекта «ВкусВилл.Практика» Евгений Щепин и знаменитый создатель собственного ледового шоу, продюсер и режиссер Илья Авербух.

Услышать их, получить советы и новые идеи пришли более 1 200 человек. Выступающие в непринужденной атмосфере представляли свои наработки, вели диалоги, вовлекали зрителей в дискуссии и заставляли взглянуть на ту или иную (иногда даже парадоксальную) ситуацию с неожиданного ракурса, задавали участникам неожиданные вопросы и подводили к ответам на них. Каждый из выступающих умело удерживал внимание аудитории, заставляя включаться в процесс.

У каждого из пяти спикеров была своя тема, которая гармонично вплеталась в общую картину происходящего. В этот день пензенские предприниматели узнали многие секреты успеха. Например, каким образом язык тела помогает наладить контакты, как создать крепкую профессиональную команду единомышленников, в чем могут пересекаться спортивные достижения и бизнес-технологии, каким образом можно жить не в режиме нон-стоп, а в свое удовольствие и даже почему любовь важнее денег.

Так, Евгений Гаврилин, рассказывая о неомышлении, подвел слушателей к мысли о том, что бизнес - это не только и не столько прибыль, сколько гигантская ответственность, масштаб которой необходимо соотносить с возможностями. Но каждый шаг, даже неудачный, можно рассматривать как бесценный опыт, а каждый миг созидательного творения - как счастье.

Специально для того, чтобы гости Конфы смогли пообщаться в деловом формате и наладить связи, действовала отдельная локация - зона нетворкинга. Здесь с помощью модератора гости форума имели возможность быстро познакомиться, поделиться информацией о своем бизнесе и обменяться контактами с будущими партнерами и клиентами.

«Основная задача Альфа Конфы - поддержать предпринимательское сообщество региона. Мы собираем бизнесменов, чтобы они смогли пообщаться друг с другом и со спикерами и чтобы они ушли отсюда с новыми идеями и, возможно, с новым пониманием развития бизнеса», - рассказал региональный управляющий Альфа-Банка в Пензенской области Евгений Семенов.

Альфа Конфа дала предпринимателям не только знания, но и возможность найти новые пути внедрения смелых идей и получить порцию энергии для будущих свершений.

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