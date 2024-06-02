Инфекционист назвал признаки опасных комариных укусов

02.06.2024 | 14:52

Комары являются переносчиками опасных инфекций, а также паразитов. Для развития заболевания требуются дни, реже недели.

«Механизм распространения прост. Комар кусает человека, страдающего от того или иного заболевания, и напитывается зараженной кровью. При повторном укусе уже другого, здорового человека насекомое заражает его. Заболевание, которое часто можно получить через укус насекомого, - туляремия», - объяснил в интервью «Известиям» инфекционист Андрей Поздняков.

Туляремия - заболевание, которое требует госпитализации, оно считается опасным.

Также через комариный укус можно заразиться дирофиляриозом. Это паразитарное заболевание, вызываемое круглыми червями, или нематодами.

«У заразившегося человека под кожей появляются плотные узелки размером до 1,5 см или перемещающиеся под кожей нитевидные образования различной локализации. Это неприятное заболевание, при котором иногда приходится прибегать к хирургическому методу извлечения червей», - пояснил врач.

Он перечислил признаки того, что полученный укус опасен. К ним относятся лихорадка, выраженные изменения в месте укуса (нагноение, появление язв, отделяемого из ранок), увеличение региональных лимфоузлов, сыпь.

Поздняков посоветовал людям с такими симптомами срочно обратиться к врачу.

«Для большей части возбудителей инфекций, передающихся через укус комаров, нужно тепло. Поэтому, чем южнее обитают комары, тем больше вариантов «заразы» они могут передать. Например, заразиться чем-то через укус комаров в тайге гораздо сложнее, чем в южных регионах. Дирофиляриоз встречается чаще на юге: в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае. Гораздо реже случаи регистрируются на территориях с умеренным климатом: в Московской, Рязанской, Липецкой областях, регионах Урала и Сибири», - отметил инфекционист.

Ранее специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили жителям региона о том, как эффективно защититься от укусов насекомых.