Пензенские травматологи спасли пеликана с переломанным крылом

20.05.2024 | 10:16

В Пензе травматологи пришли на помощь пеликану, у которого было тяжелое повреждение правого крыла. Об интересном факте в понедельник, 20 мая, когда отмечается День травматолога, рассказали в региональном минздраве.

«Директор Пензенского зоопарка обратился за помощью к врачам-травматологам областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. Арслан Кудратович провел сложную операцию, в результате которой удалось поставить фиксирующий бандаж на крыло пернатому гиганту», - сообщили в министерстве.

На сегодняшний день в Пензенской области работают 72 травматолога, 35 из них - специалисты, оказывающие помощь в травмпунктах, а 37 - в стационарах.

Травматологи - это врачи, которые помогают излечиться людям, получившим увечья в результате несчастных случаев. Горячая пора для таких специалистов - период гололедицы.

Так, с 1 января по 31 марта этого года за помощью к травматологам клинической больницы имени Г. А. Захарьина обратились почти 9 500 человек. Самое большое количество пострадавших зафиксировали в марте.