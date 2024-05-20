Сетевое издание|18+|Понедельник|20 мая 2024|12:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенские травматологи спасли пеликана с переломанным крылом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе травматологи пришли на помощь пеликану, у которого было тяжелое повреждение правого крыла. Об интересном факте в понедельник, 20 мая, когда отмечается День травматолога, рассказали в региональном минздраве.

«Директор Пензенского зоопарка обратился за помощью к врачам-травматологам областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. Арслан Кудратович провел сложную операцию, в результате которой удалось поставить фиксирующий бандаж на крыло пернатому гиганту», - сообщили в министерстве.

На сегодняшний день в Пензенской области работают 72 травматолога, 35 из них - специалисты, оказывающие помощь в травмпунктах, а 37 - в стационарах.

Травматологи - это врачи, которые помогают излечиться людям, получившим увечья в результате несчастных случаев. Горячая пора для таких специалистов - период гололедицы.

Так, с 1 января по 31 марта этого года за помощью к травматологам клинической больницы имени Г. А. Захарьина обратились почти 9 500 человек. Самое большое количество пострадавших зафиксировали в марте.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 2 областного минздрава
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте