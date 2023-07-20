Стало известно, сколько пензенцев решили служить по контракту

20.07.2023 | 13:11

В 2023 году более 1 500 жителей Пензенской области заключили контракт и проходят сейчас военную службу.

Об этом на брифинге в четверг, 20 июля, сообщил военный комиссар региона Андрей Сурков.

Он напомнил, что за заключение контракта с Министерством обороны РФ на срок от 1 года и выше полагается единовременная выплата в размере 195 000 рублей. Если контракт заключается менее чем на год, эту сумму боец не получает.

Размер ежемесячного денежного довольствия - от 204 000 рублей.

Военком уточнил: формирование Вооруженных сил РФ проходит по комбинированному принципу при наличии контрактников, добровольцев, мобилизованных.

Также Андрей Сурков подчеркнул, что, уходя в армию, человеку следует проникнуться чувством патриотизма и желанием исполнить долг перед Родиной.