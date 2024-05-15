Семьи погибших на СВО силовиков получат жилищные выплаты

15.05.2024 | 07:49

Родные погибших силовиков - участников спецоперации смогут получить единовременную выплату на покупку или строительство жилья. Соответствующее постановление утвердило Правительство РФ.

Как уточняет «Парламентская газета», речь идет о бывших сотрудниках органов внутренних дел, Росгвардии и фельдъегерской службы, стоящих на учете в качестве имеющих право на получение жилищной выплаты.

Ранее на получение такой выплаты могли рассчитывать те, кто прослужил в органах более 10 лет, а также уволенные по ряду обстоятельств, но вставшие на учет в период службы. В случае их смерти из-за болезни или увечья, полученных во время прохождения службы, выплата полагалась членам семьи.

При этом в случае гибели бывших полицейских в зоне СВО их родные лишались этого права, так как такое обстоятельство не учитывалось отраслевыми федеральными законами.

Теперь на выплату могут рассчитывать члены семьи и родители бывшего сотрудника ОВД, если он погиб или умер от увечья, полученного во время прохождения военной службы, будучи контрактником, мобилизованным или добровольцем во время проведения спецоперации на территории Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Общая площадь жилого помещения, принимаемая к расчету выплаты, определяется исходя из количества совместно проживавших с участником СВО членов семьи на день смерти или гибели, включая его самого. Средства, заложенные на эти цели в федеральном бюджете, должны поступить в течение года после случившегося.