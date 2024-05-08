В Пензе появится улица Героя России Сергея Гринина

08.05.2024 | 12:12

В среду, 8 мая, в Пензе состоялось открытие мемориальной доски Герою России Сергею Гринину, погибшему в зоне СВО. Ее установили на школе № 66.

В церемонии приняли участие родные и близкие Сергея Гринина, ученики школы, представители власти, общественных, ветеранских и молодежных организаций.

Пензенец выполнял боевые задачи под позывным Грин. Одной из них было освобождение Авдеевки в ДНР.

«В октябре прошлого года старшина Гринин командовал группой разведчиков под Авдеевкой. Находясь на передовой, он обеспечивал прикрытие штурмовых отрядов, помогал нашим штурмовикам закрепиться на выгодных позициях. Сергей Гринин сорвал контратаку противника. Под его командованием в бою было уничтожено 8 и ранено 10 националистов. Несмотря на тяжелые ранения, Грин не оставил командование группой. В ходе боя, заметив пикирующий дрон, командир закрыл собой раненого товарища. От полученных многочисленных ран Сергей Гринин погиб», - сообщили в правительстве области.

Присутствовавший на церемонии открытия мемориальной доски губернатор предложил назвать в честь Героя России одну из новых улиц Пензы. «Уверен, что администрация города меня в этом поддержит», - отметил Олег Мельниченко.

8 мая в школе № 66 также появились две парты героев: в честь Сергея Гринина и Владислава Корсакова, погибшего при спасении боевых товарищей и награжденного орденом Мужества посмертно.