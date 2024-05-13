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Политика

Глава Кузнецка планирует отправиться в Запорожскую область

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Глава Кузнецка Сергей Златогорский рассказал о планах посетить Запорожскую область. Туда он хочет отвезти гуманитарный груз.

«Ко мне обращаются сейчас здесь в отпусках ребята и кто по ранениям находится на реабилитации, просят помочь тем, другим; одним нужна машина для эвакуации раненых, другим комплект дронов», - сообщил на совещании в администрации в понедельник, 13 мая, Сергей Златогорский.

Он объявил сбор средств на нужды бойцов и людей, живущих на освобожденных территориях.

«150-200 рублей для человека, для семьи не деньги. В складчину получится приличная сумма, на которую мы сможем спасти жизни наших ребят, оказать гуманитарную помощь», - отметил глава Кузнецка.

Златогорский подчеркнул, что поддержка с тыла - лучший подарок для соотечественников ко Дню России.

«Предварительно договорились, что я гуманитарную помощь сам сопровожу, отвезу, заодно проверим наших ребят», - заявил он.

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