Из Кузнецка в зону СВО направят дистилляторы и автоклавы

20.07.2023 | 13:31

Глава Кузнецка Сергей Златогорский на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поделился впечатлениями о встрече с командиром подразделения, в котором служат жители Пензенской области, в том числе кузнечане.

«Есть целый ряд вопросов, в которых им надо помочь. По линии Управления по делам ГОЧС готовим агрегат для очистки воды, что сейчас в летний сезон очень востребовано», - написал он.

Ранее Златогорский рассказал на планерке в администрации, что пензенские бойцы страдают от отсутствия питьевой воды, и пообещал решить эту проблему. Теперь к отправке в зону СВО готовятся две очистные установки для производства дистиллированной воды мощностью 30 литров в час. Агрегаты работают как на твердом топливе, то есть на дровах, так и на жидком (дизельном).

Кроме того, в зону СВО отправятся два автоклава для стерилизации медицинских инструментов и перевязочного материала.

«Оборудование готовится для отправки в СВО, мы его проверим, наладим и по готовности отправим нашим ребятам», - рассказал заместитель начальника Управления по делам ГОЧС Кузнецка Павел Шигаев.