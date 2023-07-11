Глава Кузнецка готов обеспечивать участников СВО питьевой водой

Участники СВО из Пензенской области столкнулись с отсутствием питьевой воды в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в понедельник, 10 июля, на совещании в администрации города сообщил глава Кузнецка Сергей Златогорский.
«Банальная история. Наши бойцы испытывают сложности со снабжением питьевой водой хорошей», - заявил он, рассказав о сборе гуманитарной помощи для военных и о необходимости выстраивать больше каналов для поддержки участников СВО.
Златогорский поведал, что в зоне боевых действий сложно найти воду, чтобы утолить жажду, приготовить пищу.
«Даже этим мы можем помочь. У нас тут есть источники воды, предприятия, которые производят бутилированную воду. Отправить - и ребятам хорошо, будет помощь», - резюмировал глава Кузнецка.
Трудности с питьевой водой есть и в самом Кузнецке. Горожане жалуются, что из кранов течет жидкость желтого цвета, которая забивает фильтры и годится только для технических нужд.
Причина - неполадки на новой станции обезжелезивания. Устранить их обещают в течение июля.
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