Сетевое издание|18+|Понедельник|15 апр 2024|23:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Жителей Кузнецка ждут трудности из-за обрушения дороги

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Некоторое время Кузнецку, особенно жителям Западного микрорайона, придется испытывать определенные трудности из-за провала дорожного полотна в районе Дуванного оврага. Об этом сообщил глава города Сергей Златогорский на планерке в понедельник, 15 апреля.

ЧП произошло накануне: был обнаружен провал на въезде в Западный микрорайон.

«Посмотрели - достаточно большой провал, начал заполняться овраг водой. Произошло обрушение и перекрытие русла. Пришлось экстренно поднимать все силы, какие необходимо в этот момент. Все это было организовано, к 8 часам вечера ток воды был восстановлен и проведено обследование ситуации. Оно выявило не самую благостную картину: произошло обрушение нескольких плит, которые образовывали канал для хода воды под дорогой. 3 плиты шириной в полдороги обвалились», - описал ситуацию Сергей Златогорский.

Удалось осмотреть и те плиты, которые пока целы. Они оказались в неудовлетворительном состоянии - с трещинами и прогибами.

«Эта вся конструкция свое отжила. Как рассказали старожилы города, формировали ее изначально еще пленные немцы. Так что всему есть свой срок. Ну и то, что там сверху нагрузка за эти десятилетия увеличивалась, тоже сыграло свою роль», - констатировал глава Кузнецка.

По его словам, на дороге 5 или 6 слоев асфальта, которые перемежаются с грунтом и щебенкой. От изначального уровня она поднялась метров на восемь - с соответствующей нагрузкой на плиты.

«Все это держалось только на асфальте, на верхнем слое. Все остальное упало. Туда два КамАЗа зашло бы так, что ничего бы и не торчало. Все могло кончиться более плачевно», - подчеркнул Сергей Златогорский.

15 апреля в Кузнецке должен побывать министр строительства и дорожного хозяйства со специалистами, чтобы обсудить решение проблемы. Технически задача будет непростой: идет постоянный ток воды, там находятся кабели электроснабжения и газовая труба, которая питает весь Западный микрорайон.

«Задача сложная, но решаемая. Впереди у нас летний строительный сезон, будем заниматься. Потребует значительных средств, об этом будем говорить с министром. Но деваться некуда, надо восстанавливать. Восстанавливать желательно так, чтобы лет 50 к этому вопросу не возвращаться. Какие-то временные схемы здесь вряд ли уместны», - отметил глава города.

Он поставил перед подчиненными задачу обследовать объездные пути в микрорайон через гаражный массив в районе КуЭС и сделать так, чтобы их можно было использовать как резервные каналы транспортного сообщения для экстренных служб (скорой помощи, полиции, Росгвардии).

На базе курсов ГОЧС в управлении образования будет временно организован пункт дислокации дежурного экипажа отряда противопожарной службы с размещением пожарной машины на территории.

Сотрудники ГИБДД возьмут под контроль участок дороги на выезде из Кузнецка к трассе М-5 и перекресток с Алексеевским шоссе. Сейчас многие станут там ездить, и нужно проследить, чтобы не создался очаг аварийности.

«Все остальное будем решать по ходу», - резюмировал Сергей Златогорский.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Подслушано в Кузнецке (ПвК)»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте