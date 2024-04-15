Жителей Кузнецка ждут трудности из-за обрушения дороги

15.04.2024 | 15:08

Некоторое время Кузнецку, особенно жителям Западного микрорайона, придется испытывать определенные трудности из-за провала дорожного полотна в районе Дуванного оврага. Об этом сообщил глава города Сергей Златогорский на планерке в понедельник, 15 апреля.

ЧП произошло накануне: был обнаружен провал на въезде в Западный микрорайон.

«Посмотрели - достаточно большой провал, начал заполняться овраг водой. Произошло обрушение и перекрытие русла. Пришлось экстренно поднимать все силы, какие необходимо в этот момент. Все это было организовано, к 8 часам вечера ток воды был восстановлен и проведено обследование ситуации. Оно выявило не самую благостную картину: произошло обрушение нескольких плит, которые образовывали канал для хода воды под дорогой. 3 плиты шириной в полдороги обвалились», - описал ситуацию Сергей Златогорский.

Удалось осмотреть и те плиты, которые пока целы. Они оказались в неудовлетворительном состоянии - с трещинами и прогибами.

«Эта вся конструкция свое отжила. Как рассказали старожилы города, формировали ее изначально еще пленные немцы. Так что всему есть свой срок. Ну и то, что там сверху нагрузка за эти десятилетия увеличивалась, тоже сыграло свою роль», - констатировал глава Кузнецка.

По его словам, на дороге 5 или 6 слоев асфальта, которые перемежаются с грунтом и щебенкой. От изначального уровня она поднялась метров на восемь - с соответствующей нагрузкой на плиты.

«Все это держалось только на асфальте, на верхнем слое. Все остальное упало. Туда два КамАЗа зашло бы так, что ничего бы и не торчало. Все могло кончиться более плачевно», - подчеркнул Сергей Златогорский.

15 апреля в Кузнецке должен побывать министр строительства и дорожного хозяйства со специалистами, чтобы обсудить решение проблемы. Технически задача будет непростой: идет постоянный ток воды, там находятся кабели электроснабжения и газовая труба, которая питает весь Западный микрорайон.

«Задача сложная, но решаемая. Впереди у нас летний строительный сезон, будем заниматься. Потребует значительных средств, об этом будем говорить с министром. Но деваться некуда, надо восстанавливать. Восстанавливать желательно так, чтобы лет 50 к этому вопросу не возвращаться. Какие-то временные схемы здесь вряд ли уместны», - отметил глава города.

Он поставил перед подчиненными задачу обследовать объездные пути в микрорайон через гаражный массив в районе КуЭС и сделать так, чтобы их можно было использовать как резервные каналы транспортного сообщения для экстренных служб (скорой помощи, полиции, Росгвардии).

На базе курсов ГОЧС в управлении образования будет временно организован пункт дислокации дежурного экипажа отряда противопожарной службы с размещением пожарной машины на территории.

Сотрудники ГИБДД возьмут под контроль участок дороги на выезде из Кузнецка к трассе М-5 и перекресток с Алексеевским шоссе. Сейчас многие станут там ездить, и нужно проследить, чтобы не создался очаг аварийности.

«Все остальное будем решать по ходу», - резюмировал Сергей Златогорский.