Вынесен приговор кузнечанину, убившему друга в новогоднюю ночь

12.04.2024 | 08:09

48-летний житель Кузнецка предстал перед судом за убийство 59-летнего приятеля. Преступление произошло в ночь на 1 января.

Старший товарищ пришел на праздник к младшему другу и его гражданской супруге. Во время застолья он припомнил, как женщина жаловалась ему на рукоприкладство сожителя, и заявил приятелю о недопустимости такого поведения.

Разгорелась ссора. Хозяин схватил нож и ударил гостя в живот, а потом ушел спать.

Утром 1 января он обнаружил, что гость мертв. Его сожительница вызвала скорую помощь и полицию. Как показала судебно-медицинская экспертиза, мужчина скончался на месте от колото-резаного ранения брюшной полости с острой кровопотерей.

«Виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.