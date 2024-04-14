Кузнечанин после присмотра за детьми едва не убил экс-супругу

14.04.2024 | 10:23

В Кузнецке 36-летняя местная жительница решила навестить знакомую и попросила бывшего мужа присмотреть за их детьми.

Женщина задержалась в гостях, а по возвращении столкнулась с гневом экс-супруга. Разгорелась ссора, мужчина несколько раз ударил кузнечанку и угрожал убийством.

Опасаясь за свою жизнь, она обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что ранее горожанин привлекался к уголовной ответственности.

«Подозреваемый вину свою признал. Злоумышленник рассказал, что конфликт произошел из-за позднего возвращения его бывшей супруги домой, в то время как он сидел с их общими детьми», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении агрессора возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит оказаться за решеткой на срок до 2 лет.