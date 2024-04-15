Сетевое издание|18+|Понедельник|15 апр 2024|23:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке будут поощрять тех, кто преображает старые здания и скверы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Кузнецке учредят знак признательности за вклад в благоустройство города. С соответствующей инициативой выступил местный глава Сергей Златогорский.

«У нас есть система поощрения муниципального уровня: почетная грамота, благодарственное письмо. Есть награды по линии собрания представителей. Надо бы подумать над знаком признательности условно - за вклад в благоустройство города Кузнецка, чтобы рельефно эта тема звучала, а не размазывалась за прочими грамотами и так далее», - высказался он на совещании в администрации в понедельник, 15 апреля.

Поощрять таким знаком будут людей, которые вложили свои средства в создание уникальных объектов, преображение старых зданий, скверов.

В качестве примера Златогорский привел появившуюся в городе гостиницу, стилизованную под дом купца, где продумано внутреннее содержание, обновлен фасад и благоустроена прилегающая территория.

По мнению главы Кузнецка, знак признательности можно было бы разместить при входе в здание, на видном месте, как предмет гордости.

«Давайте разработаем эту тему поглубже, но без излишеств», - заключил Сергей Златогорский.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте