В Кузнецке будут поощрять тех, кто преображает старые здания и скверы

15.04.2024 | 15:55

В Кузнецке учредят знак признательности за вклад в благоустройство города. С соответствующей инициативой выступил местный глава Сергей Златогорский.

«У нас есть система поощрения муниципального уровня: почетная грамота, благодарственное письмо. Есть награды по линии собрания представителей. Надо бы подумать над знаком признательности условно - за вклад в благоустройство города Кузнецка, чтобы рельефно эта тема звучала, а не размазывалась за прочими грамотами и так далее», - высказался он на совещании в администрации в понедельник, 15 апреля.

Поощрять таким знаком будут людей, которые вложили свои средства в создание уникальных объектов, преображение старых зданий, скверов.

В качестве примера Златогорский привел появившуюся в городе гостиницу, стилизованную под дом купца, где продумано внутреннее содержание, обновлен фасад и благоустроена прилегающая территория.

По мнению главы Кузнецка, знак признательности можно было бы разместить при входе в здание, на видном месте, как предмет гордости.

«Давайте разработаем эту тему поглубже, но без излишеств», - заключил Сергей Златогорский.