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Общество

Минцифры: Новые троллейбусы в Пензу будут поставлять до конца года

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Информация о новых троллейбусах, поступающих в Пензу, вызвала большой интерес у горожан. Эту тему осветил министр цифрового развития, транспорта и связи региона Сергей Балакин. По его словам, уже к концу недели по Пензе будут ездить более 20 машин, а к осени их количество достигнет 94. Новый электротранспорт ставят на действующие маршруты, в основном на 7-й.

Бурное обсуждение развернулось в телеграм-канале PenzaInform.ru. Горожане с нетерпением ждут, когда новые машины появятся не только на маршруте № 7, но и на других линиях.

«А по «девятке» так и ездят ржавые сараи», «9 маршрут - это наша боль)) Но он навсегда в наших сердцах», - иронизируют пассажиры.

«7 маршрут самый обеспеченный, синие машины перекочевали с 7 на 8 маршрут. Остальные маршруты обслуживают раздолбанные машины, к сожалению», - отметила одна из подписчиц канала.

«Интересно, а на маршруте № 2 они будут задействованы? По новому мосту в Терновку будут ходить троллейбусы эти?» - задал вопросы еще один житель Пензы.

На этот вопрос дали ответ в региональном минцифры. В нем говорится, что «для обновления подвижного состава троллейбусных маршрутов закуплено 90 единиц троллейбусов с автономным ходом. Поставка электротранспорта будет осуществлена до конца 2023 года».

Также в министерстве подчеркнули: «Замена подвижного состава будет осуществлена на всех троллейбусных маршрутах по мере поступления троллейбусов от завода-изготовителя. Замену подвижного состава на троллейбусных маршрутах № 1, 2, 9 планируется осуществить до конца 2023 года».

Кроме того, из ответа стало известно, что новый троллейбусный маршрут от улицы Окружной до Терновского (через реконструированную дорогу, соединяющую Кривозерье и Гидрострой) не планируется.

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