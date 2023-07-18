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Общество

К концу недели по Пензе будут ездить более 20 новых троллейбусов

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Сейчас на улицах Пензы пассажиров обслуживают 19 новых троллейбусов, в том числе 14 - на маршруте № 7. К осени их будет уже более 90.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал министр цифрового развития, транспорта и связи региона Сергей Балакин.

«Мы будем менять подвижной состав. Не скажу, что это будет сразу большими партиями, потому что сборка идет на Уфимском троллейбусном заводе и приезжают они не сами, а на тралах. Сейчас их 19, к концу недели будет уже более 20, а к осени - 94. Сейчас у нас формируется маршрутная сеть, но пока они будут работать на действующих маршрутах», - изложил ситуацию министр.

Он также напомнил, что в планах продление троллейбусных маршрутов, в том числе в Дальнее Арбеково и Город Спутник.

«Иначе зачем нам автономный ход», - отметил он.

Изначально регион должен был приобрести 90 новых троллейбусов (по контракту, их предполагали поставить до конца сентября), но по результатам проведенных торгов образовалась экономия в 202,5 млн рублей. На эти деньги решили закупить еще 4 троллейбуса.

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Источник — russia58.tv
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