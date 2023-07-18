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Общество

В Пензе привлекли к ответственности самокатчиков и мотоциклистов

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В Пензе с начала года произошло 37 ДТП с участием мототранспорта и 6 - со средствами индивидуальной мобильности (СИМ). В связи с этим Госавтоинспекция провела на территории города оперативно-профилактическое мероприятие «Мото, СИМ». Его цель - напомнить пензенцам о важности соблюдения правил дорожного движения и предотвратить трагедии.

Сотрудники ГИБДД общались с водителями мотоциклов, скутеров и электросамокатов.

«В ходе мероприятия к административной ответственности было привлечено 5 водителей мотоциклов, 2 водителя скутеров и 5 водителей, управляющих средствами индивидуальной мобильности», - сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Олеся Сатыренко.

С 1 марта в Пензе действуют новые правила для самокатчиков: скорость передвижения на средстве индивидуальной мобильности не должна превышать 25 километров в час, а вес устройства - 35 килограммов. Взрослым разрешили передвигаться по обочине проезжей части, детям можно использовать только пешеходные и велодорожки.

Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта и СИМ соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание следует уделять использованию защитной экипировки. Также необходимо избегать резких маневров и высоких скоростей.

11 июля в поселке Сахзавод Бековского района Пензенской области пьяный водитель без прав попал в ДТП на мопеде. В результате пострадали два ребенка-пассажира. Ни на мужчине, ни на детях не было шлемов. Бековчанина поместили под домашний арест.

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Источник — видео Управления ГИБДД по Пензенской области
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