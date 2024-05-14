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Общество

На ГПЗ, Маяке и в Маньчжурии снова отключат горячую воду

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В Пензе с 8:00 среды, 15 мая, на ГПЗ, Маяке и в Маньчжурии из-за гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность отключат горячее водоснабжение.

Без ресурса останутся жилые дома на Антонова, 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76; Ангарской, 11; Зарубина, 19, 27; Измайлова, 58а, 58а (корп. 1, 2 и 3), 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 72а, 74, 76, 79, 81, 83; Ново-Казанской, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22; Стадионной, 1, 2, 3, 4; Бумажников, 1, 3, 14/21; Парковой, 10; Тарханова, 10, 10в, 11, 13, 15; Фабричной, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14.

Также горячую воду отключат в школе № 77 (корп. 2), детсадах № 4 «Мозаика» и «Солнышко» и филиале «Матрешка» детсада № 57, МАУ «Детское и лечебное питание», ФОК «Маяк», поликлинике № 4, школе № 43, стоматологической поликлинике № 3, детской поликлинике № 4, ТЮЗе и ТЦ «Атак» на улице Антонова.

«Ориентировочный срок возобновления горячего водоснабжения - 22:00 15 мая при условии отсутствия повреждения тепловых сетей в ходе испытаний. В случае обнаружения порывов трубопроводов включение ГВС будет выполнено после завершения ремонтных работ», - сообщили в АО «Энергоснабжающее предприятие».

При возникновении аварийных ситуаций пензенцев просят звонить по тел. 69-73-03.

В апреле в перечисленных микрорайонах уже отключали горячую воду по той же причине.

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