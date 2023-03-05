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Общество

Пензенцам разъяснили новые правила использования детьми самокатов

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C 1 марта электросамокаты, сигвеи и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) стали новым видом транспорта.

Как сообщает «Парламентская газета», Минтранс РФ уже направил в регионы справку по нормативно-правовому регулированию их использования. Правила гласят, что использующие СИМ не должны разгоняться свыше 25 км/ч. Ограничения действуют и в Пензе.

Нарушителей ждет административный штраф: 800 рублей или 1 500, если человек был пьян и устроил аварию.

Новые правила разрешают самокатчикам ездить везде, в том числе по автодорогам, однако только там, где действует ограничение скорости в 60 км/ч. Управляющие СИМ люди могут использовать правый край проезжей части.

Правило распространяется на тех, кому уже исполнилось 14.

Ребятам помладше (но тем, кому есть 7 лет) также можно «за руль». Ездить они должны по тротуарам, пешеходным зонам на СИМ до 35 кг.

«Указано, что на тротуаре преимущество имеет пешеход», - отмечает издание.

Если ребенок попал в аварию, превысил скорость, то закон однозначен: привлечь к административной или уголовной ответственности в России можно с 16 лет. То есть школьника младше наказать не получится.

В этом случае возможна гражданская ответственность родителей. Они возмещают ущерб, если таковой удалось доказать.

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