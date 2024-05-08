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Спорт

В Пензенской области пройдет этап Кубка России по мотокроссу

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11 и 12 мая в Пензенской области состоится сразу несколько крупных соревнований по мотокроссу: 4-й этап Кубка России, а также чемпионат и первенство Приволжского федерального округа.

Мероприятия пройдут в поселке Сахзавод Бековского района.

На турнир заявились около 200 спортсменов из разных регионов страны, Пензенскую область будут представлять порядка 20 рейсеров.

«Участники выступят в следующих классах мотоциклов: 50 куб. см «младшие мальчики»; 65 куб. см «мальчики»; 65 куб. см «юноши»; 85 куб. см; 125 куб. см «юноши»; 125 куб. см «мужчины»; 250 куб. см; «открытый» + командный зачет», - сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

В мае прошлого года на мотостадионе «Сура» в 29-й раз прошли открытые соревнования по мотокроссу на Кубок главы города Пензы, посвященные Дню Победы; а в Нижнеломовском районе на трассе «Золотой колос» состоялись чемпионат и Кубок области по автомобильному кроссу.

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