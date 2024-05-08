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Общество

В Пензе мотоциклисты отметят открытие сезона-2024 заездом

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В субботу, 11 мая, в Пензе официально откроют мотосезон-2024. В мероприятии примут участие более 400 мотоциклистов. Они колонной проедут по улицам города.

Отправной точкой станет парковка у «Коллажа», по проспекту Строителей двухколесный транспорт проследует до улицы Стасова, затем повернет на проспект Победы. Пункт назначения - Мемориал воинской и трудовой славы.

Старт мотоколонны запланирован на 14:23. Мероприятие устраивает клуб «Ночные волки» по согласованию с администрацией Пензы.

В тот же день в поселке Сахзавод Бековского района начнутся сразу несколько крупных соревнований по мотокроссу: 4-й этап Кубка России, чемпионат и первенство Приволжского федерального округа.

На турнир подали заявки около 200 спортсменов из разных регионов страны, Пензенскую область будут представлять 20 мотогонщиков.

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