В Ахунах предпринимателя накажут за незаконную установку забора

18.07.2023 | 09:34

Забор на пересечении улиц Спартаковской и Коннозаводской в Ахунах установлен незаконно. Об этом сообщили в администрации Пензы.

Ограждение поставил предприниматель, на объекте за забором ведется устройство хозяйственно-фекальной канализации.

В понедельник, 17 июля, на место выезжал заместитель главы администрации Пензы Ярослав Щигорев. Он сообщил предпринимателю, что забор, согласно результатам геодезических измерений, установлен с нарушением.

«Вы вышли за границы собственной территории и муниципального земельного участка, выданного вам в пользование на основании соответствующего постановления», - уточнил он.

Теперь предпринимателя привлекут к административной ответственности. Кроме того, ему дали два дня на демонтаж конструкции.