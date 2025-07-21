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История

История Пензы: Новое здание школы в Ахунах открыли к юбилею города

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Единственная школа в микрорайоне Ахуны - 19-я, на Ягодной, 11. Учебное заведение с богатой историей первоначально находилось на совершенно другой улице.

Строительство образовательного учреждения шло в одну из самых драматичных эпох, когда вовсю полыхала Гражданская война.

В 1920 году Тухачевский только-только начал добивать белую гвардию в Сибири, а барон Врангель еще прочно сидел в Крыму. Все шло на нужды фронта, однако пензенские власти все-таки нашли необходимые средства для возведения школы.

Первое время дети ютились в деревянном здании Засурского лесничества с дровяным отоплением. Затем их перевели в новое строение на Коннозаводской. Поначалу школа была 4-летней, а первый набор составил всего 2 небольших класса.

Поскольку срок обучения был коротким, детей старались максимально быстро научить читать, писать и считать, а уж потом проводили занятия по географии и ботанике. В 1925 году состоялся первый выпуск.

Нынешнее здание совершенно новое - его построили чуть более 10 лет назад. Торжественная церемония открытия школы, построенной в рамках подготовки к 350-летию со дня основания города, состоялась 1 сентября 2013 года.

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