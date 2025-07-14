История Пензы: Уникальный зеленый уголок города постепенно вырубают

14.07.2025 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Ахуны можно по праву признать самым зеленым микрорайоном города: округа утопает в тени вековых сосен и дубов. Некоторые были посажены еще в позапрошлом веке. Впервые ахунские рощи были взяты под государственную охрану в начале XVIII века, когда местная древесина начала использоваться для строительства кораблей.

Трепетное отношение к зеленым насаждениям сохранилось и полтора века спустя. Ахунскую рощу выделили в отдельный участок и в 1864 году создали Засурское лесничество.

Должность главного егеря предложили одному из лучших выпускников Лесного и межевого института города Санкт-Петербурга - Александру Рудзскому. В свое время он проходил практику в Европе и поэтому обладал бесценными знаниями. В Пензе Рудзский создал уникальный заповедник, причем Александр Фелицианович не только оберегал дубы и сосны - здесь он высаживал липы, ландыши, орляк и другие растения.

Общая площадь лесхоза тогда составляла почти 54 тысячи га, из них только 8% не были покрыты лесом. Впрочем, роща сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны: из-за нехватки древесины здесь началась массовая вырубка. Постепенно вырубают деревья и в наши дни.

Большую часть леса занимают лиственные насаждения. Хвойных деревьев здесь уже меньше 40%, подавляющее большинство - сосны.