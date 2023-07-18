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Общество

Реконструкция тепломагистрали на улице Московской выполнена на 54%

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Компания «Т Плюс» выполнила реконструкцию тепломагистрали, расположенной на улице Московской в Пензе, на 54%.

Ремонтная программа предполагает проведение работ от улицы Суворова до торгового центра «Высшая лига» и разделена на четыре этапа.

Сотрудники подрядных организаций заменили 650 м изношенного трубопровода на новый, выполненный из современного инновационного материала, в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Всего будет переложено 1,2 км трубопровода.

«Реконструкция этого важного объекта стартовала в начале июня. Мы подошли к экватору ремонтной кампании с хорошим результатом - 54%. После выполнения тепломеханического этапа работ подрядчики приступили к перекрытию и обратной засыпке участков в районе улицы Суворова и Фонтанной площади. Благоустройство возле гимназии № 44 выполнено в полном объеме.

Мы продолжаем осуществлять жесткий контроль над работой подрядных организаций», - отметил технический директор - главный инженер Пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Дмитрий Шелихов.

На реконструкцию тепломагистрали на улице Московской компания направит 265 млн рублей, что позволит сделать более надежным теплоснабжение 298 многоквартирных домов, 6 детских садов, 9 школ и 6 больниц.

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