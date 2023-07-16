Чиновников в Пензе не порадовало состояние асфальта после разрытий

16.07.2023 | 14:49

Чиновники городской администрации проехали по Пензе, чтобы оценить восстановление дорог после земляных работ. Рейд состоялся в субботу, 15 июля.

Увиденное чиновников не порадовало. Так, асфальтовое покрытие на пересечении улиц Суворова и Московской, где неделю назад появились просадки, до сих пор не восстановлено. Технический директор ООО «Горводоканал» Алексей Ефремов, участвовавший в рейде, пояснил, что сроки затянулись из-за дождей. В ближайшее время дорогу приведут в порядок.

На улице Карпинского благоустройство также не восстановили вовремя.

На перекрестке улиц Московской и Долгова «вырез» на дороге демонстрирует сразу три вида асфальта. «Поэтому подрядчик должен восстанавливать дорогу по ширине полосы, а не только вокруг колодца. Многие автомагистрали, несмотря на их недавний ремонт, все в заплатках из-за разрытий», - констатировал первый заместитель главы администрации Олег Денисов.

«С начала года городское управление ЖКХ выдало 165 предписаний по земляным работам. Составлено 102 протокола об административном правонарушении, из них 63 приходится на ООО «Горводоканал», 29 - на филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс», - сообщили в администрации Пензы.