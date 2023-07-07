На перекрестке Московской и Суворова ограничили движение

07.07.2023 | 15:32

В пятницу, 7 июля, на пересечении улиц Суворова и Московской частично обрушилась проезжая часть. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по области.

Из-за возникновения дефекта ограничено движение транспорта.

Водителям предлагают объезжать участок по улицам Чехова, Долгова, Плеханова, Урицкого, Октябрьской.

«После проведения дополнительных мер со стороны дорожных служб движение будет восстановлено», - рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее на улице Пушкина пришлось вскрывать новый асфальт. Специалистам требовалось устранить коммунальную аварию. 21 июня движение на улице перекрыли.