На перекрестке Московской и Суворова ограничили движение

В пятницу, 7 июля, на пересечении улиц Суворова и Московской частично обрушилась проезжая часть. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по области.
Из-за возникновения дефекта ограничено движение транспорта.
Водителям предлагают объезжать участок по улицам Чехова, Долгова, Плеханова, Урицкого, Октябрьской.
«После проведения дополнительных мер со стороны дорожных служб движение будет восстановлено», - рассказали в Госавтоинспекции.
Ранее на улице Пушкина пришлось вскрывать новый асфальт. Специалистам требовалось устранить коммунальную аварию. 21 июня движение на улице перекрыли.
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