В регионе открыли горячую линию по вопросам о кори

С пятницы, 14 июля, в Пензенской области по единому номеру 122 готовы ответить на вопросы о кори. Звонящему нужно набрать добавочную цифру 6.
В дальнейшем по этой линии проконсультируют желающих узнать об инфекционных заболеваниях, их распространении, вакцинации и так далее. Пока подготавливаются соответствующие материалы.
Как напомнили в пресс-службе регионального минздрава, на единый телефонный номер 122 системы областного здравоохранения можно звонить по следующим вопросам:
- цифра 1: поступление на военную службу по контракту;
- 2: вопросы проведения СВО;
- 3: обслуживание взрослого населения города Пензы,
- 4: обслуживание детского населения города Пензы;
- 5: обслуживание жителей районов Пензенской области;
- 6: горячая линия по вопросам инфекционных заболеваний;
- 7: горячая линия по вопросам новой коронавирусной инфекции, в том числе уточнения результатов ПЦР-исследования;
- 8: для вызова врача на дом с помощью голосового помощника Светланы;
- 9: горячая линия минтруда области, помощь лицам, вынужденно прибывшим с территории ЛНР и ДНР.
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