Общество

Кодовое слово поможет защитить пожилых людей от мошенников

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Одна из самых распространенных схем обмана, по которой мошенники выманивают деньги у жертв, - «помогите, я попал в беду». Например, аферисты звонят жертвам, выдают себя за близких им людей, говорят, что их задержали за совершение ДТП и просят денег, чтобы решить проблему.

Клинический психолог Пироговского университета Елизавета Куликова рассказала «Газете.Ru», как не попасться на эту уловку.

По ее словам, собенно важно проинструктировать пожилых людей. Им необходимо объяснить, что мошенники давят на эмоции, чтобы вызвать панику.

Елизавета Куликова рекомендовала всей семьей обсудить и принять специальное кодовое слово. Такой пароль следует спросить при подозрительном звонке. Если собеседник, просящий помощи под видом родственника, не сможет его назвать, это будет означать, что звонит мошенник.

Старшим родственникам нужно внушить: в таком случае лучше сбросить звонок и набрать номер близкого человека, чтобы все обсудить.

«В целом можно забить в телефон несколько контактов близких родственников или банков и другие, чтобы были под рукой в этот опасный период. Лучше, конечно, рекомендовать связаться именно с близким кругом, чтобы не было дополнительных проблем или возможных ошибок», - посоветовала психолог.

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Источник — фото pxhere.com
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