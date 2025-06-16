Почему не стоит класть телефон в рис?

Вопрос от интернет-пользователя
Можно ли с помощью риса спасти телефон, упавший в воду?
Ответ специалиста
Рис неспособен удалить влагу из внутренних деталей телефона, даже если оставить устройство в крупе на несколько дней. Он впитывает воду, которая выходит сама. Поэтому данный метод сложно назвать эффективным.
Кроме того, рис может застрять в отверстиях, что еще больше усугубит ситуацию.
Если телефон упал в воду, нужно его выключить, извлечь батарею (на некоторых моделях этого сделать нельзя), достать карту памяти, сим-карту и протереть видимые детали сухими салфетками.
Далее лучше обратиться в сервисный центр, но, если такой возможности нет, оставьте устройство в сухом месте на сутки или двое (под него положите что-то впитывающее, например бумажные полотенца).
Включать телефон следует только после полного высыхания.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀