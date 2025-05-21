Оборванный звонок может быть признаком интереса мошенников

21.05.2025 | 08:40

Один из признаков мошенничества - телефонные звонки, которые обрываются через несколько секунд, не дожидаясь ответа. Об этом агентству «Прайм» рассказала заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

По ее словам, кратковременные вызовы идут через программы для массового обзвона, которые за секунды обрабатывают тысячи номеров. Аферисты намеренно сбрасывают вызов, рассчитывая, что абонент, пытаясь узнать причину звонка, самостоятельно подключится к платной услуге.

«Главная цель не начать разговор, а спровоцировать абонента на обратный звонок. Перезванивая на незнакомый номер, пользователь подтверждает его активность. Это позволяет злоумышленникам верифицировать «живые» номера для дальнейших атак: от навязчивой рекламы до фишинга или попыток выманить персональные данные», - объяснила эксперт.

Особо опасны звонки с платных номеров категории 8-800 или с префиксом 900, которые мошенники могут арендовать у операторов связи. Звонки на них тарифицируются по повышенным ставкам.

По закону операторы обязаны предупреждать о стоимости таких номеров, однако на практике пользователи редко обращают внимание на уведомления. К тому же номера маскируются под «службу поддержки» или «проверку безопасности». Ответ на такой вызов может привести к цепочке кибератак.

Елена Максимова посоветовала для защиты от мошеннических действий использовать виртуальных секретарей на базе искусственного интеллекта - они могут принимать звонки, анализировать речь и блокировать спам. Также можно использовать приложения, сверяющие входящие вызовы с базами данных мошеннических и рекламных номеров.

«Ключевая рекомендация для пользователей - избегать импульсивных перезвонов и проверять незнакомые номера через поисковые системы или платформы вроде «Антифрод.рф», аккредитованные Роскомнадзором», - заключила эксперт.