История Пензы: Горожане использовали телефоны вместо граммофона

21.05.2025 | 07:23

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Многие считают, что история имеет свойство повторяться. И иногда с этой теорией сложно поспорить. Например, сегодня, как и 120 лет назад, в Пензе тяжело найти стационарный уличный телефон.

Телефонная связь появилась в городе в 1897 году. На первой станции стоял ручной коммутатор на 80 номеров, которые обслуживали телефонистки. Главными требованиями для желающих работать на этой должности были хороший слух и длинные руки, чтобы барышня могла быстро дотягиваться до нужных разъемов.

Домашний телефон в Пензе могли позволить себе только состоятельные горожане. Один аппарат стоил 37 рублей - по современному курсу это почти 50 тысяч. Впрочем, даже при таких затратах дозвониться в другой город было практически невозможно. Действовал только один междугородний канал, а слышимость в трубке оставляла желать лучшего.

При этом, как часто бывает, одних технические новинки пугали, других развлекали. Так, например, по сведениям пензенских журналистов, уже в первый день работы телефонной станции один из горожан использовал аппаратуру вместо граммофона. Человек собрал у себя дома друзей, позвонил брату-музыканту, и тот исполнял ему в трубку различные произведения.

Некоторые горожане боялись телефона как огня. Один из пензенских чиновников отказывался пользоваться техникой, утверждая, что из трубки звучит голос черта.