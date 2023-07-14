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Общество

В Пензенскую область привезли крупную партию вакцины от кори

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В Пензенскую область поступило 2 500 доз противокоревой вакцины. Об этом сообщил региональный минздрав в пятницу, 14 июля.

«На настоящий момент, если ситуация резко не изменится по заболеваемости в худшую сторону, можно сказать, что вся текущая потребность в противокоревом препарате закрыта», - сообщила главный внештатный специалист минздрава по инфекционным болезням Джамиля Курмаева.

Вакцина будет распределяться по медицинским организациям согласно потребности. Она пятидозная, поэтому для ее использования необходимо собрать группу людей, как это делалось при вакцинации против COVID-19.

Утверждается, что данные прививки обеспечивают защиту от заболевания корью на всю жизнь. Те, у кого есть одна прививка, должны получить еще один укол; кто вовсе не вакцинировался или не имеет сведений о вакцинации - два.

«Наряду со Средней Елюзанью фиксируются случаи заболеваний и в других районах Пензенской области. Поэтому в очередной раз хочу напомнить, что вакцина дает гарантию сохранения не только здоровья, но и жизни», - подчеркнула Джамиля Курмаева.

По словам заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марины Воробьевой, каждый ребенок должен получить две прививки от кори в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (в год и в шесть лет).

Консультацию по вопросу вакцинации (ревакцинации) можно получить в поликлинике по месту прикрепления.

За минувшие сутки в Пензенской области выявили еще 4 человека с подозрением на корь. Общее количество случаев теперь равно 68. Говорить о стабилизации ситуации пока рано.

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