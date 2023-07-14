В Пензенской области в 1,5 раза выросло число случаев боррелиоза

14.07.2023 | 08:38

В Пензенской области с начала сезона активности клещей от их укусов пострадали 1 086 жителей, в том числе 372 ребенка в возрасте до 14 лет.

Такие данные на четверг, 13 июля, приводит региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю с укусами опасных членистоногих к медикам обратились 96 человек, из них 22 ребенка. Всем оказали помощь, включающую стандартные меры профилактики.

Чаще, по сравнению с прошлым годом, стали выявлять клещей, являющихся носителями боррелиоза. Так, с начала сезона активности в лаборатории исследовали 961 кровососа (21 - за минувшую неделю), в 193 случаях были обнаружены возбудители данного заболевания (21,3%).

За январь - июнь врачи зарегистрировали 27 случаев боррелиоза, 22 из них в Пензе, 2 - в Кузнецком районе, по 1 - в Иссинском, Шемышейском и Пензенском.

Ранее сообщалось о 16 случаях.