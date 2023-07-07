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Общество

В Пензенской области зафиксировали почти тысячу случаев укусов клещей

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Членистоногие продолжают нападать на жителей Пензенской области. За две недели зафиксировано 178 случаев, а с начала сезона активности клещей (20 марта) с их укусами за помощью обратились 990 человек.

По данным на четверг, 6 июля, из общего количества пострадавших 350 - дети до 14 лет.

940 членистоногих, снятых с людей, исследовали. В 193 пробах (18%) были обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза. Из 146 проверенных за две недели - 46 зараженных.

«За январь-май 2023 г. диагностировано 16 случаев заболевания ИКБ у жителей Иссинского (1), Кузнецкого (1), Шемышейского (1) районов и г. Пензы (13)» - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чтобы не стать жертвой укуса, необходимо пользоваться защитными спреями, мазями и носить светлую закрытую одежду и обувь - так проще вовремя заметить клеща. Также важно осматривать себя, других людей и животных, перед тем как войти в дом.

Если укуса избежать не удалось, членистоногое нужно отдать на исследование.

Клещей принимают по двум адресам: в 4-м проезде Терновского, 3, по будням с 08:30 до 15:00 (перерыв - с 12:00 до 13:00), а также на Маршала Крылова, 3, по тому же графику, но с рабочей субботой (с 8:30 до 13:00 без перерыва).

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