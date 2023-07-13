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Общество

«Единая Россия» обеспечит тысячи учеников школьными принадлежностями

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Как сообщает сайт ER.ru, в этом году вновь проводится акция «Собери ребенка в школу». Благодаря ей тысячи детей из многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей, детей-инвалидов обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями. Отдельное внимание уделят детям участников СВО и детям из новых регионов.

«В прошлом году помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране. Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днем знаний может каждый. «Единая Россия» организует в регионах более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. Узнать адрес пункта можно будет в региональном отделении партии или партийной приемной. Также сбор всего необходимого пройдет в штабах общественной поддержки «Единой России», - рассказала федеральный координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

В новых регионах страны школьными принадлежностями в прошлом году обеспечили более 40 тысяч учеников. В 2023-м их снова не оставят без внимания.

«Мы также предоставим школьные наборы первоклассникам, ребятам из малообеспеченных и многодетных семей. Получить их можно будет через сеть наших пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии в новых регионах, а также в пунктах оказания помощи, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка помогает!» в Северодонецке и Лисичанске. Жителям, которые не смогут самостоятельно получить рюкзаки со школьными принадлежностями, их доставят наши волонтеры», - уточнил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Также проверят готовность пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного года. Мониторинг проведут депутаты от «Единой России» вместе с родителями учеников. Мамы и папы оценят качество проведенных работ по текущему и капитальному ремонту зданий, благоустройству школьных территорий.

В новых регионах школам помогут с обеспечением литературой для библиотек, оборудованием и инвентарем для актовых и спортивных залов, а волонтеры примут участие в уборке и озеленении пришкольных территорий.

Проблема собрать ребенка в школу актуальна для всех семей, но особенно для тех, которые находятся в сложном материальном положении, отметил координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» в Пензенской области Сергей Четвериков.

«Поддержка перед Днем знаний в виде тетрадей, дневников, ранцев востребованна всегда. Акция стала партийной традицией уже давно, к ней депутаты «Единой России» всех уровней присоединяются ежегодно. Они передают нуждающимся и многодетным семьям канцелярские принадлежности, школьную и спортивную формы, ранцы и другие вещи, которые необходимы детям в процессе обучения. Также в акции принимают участие представители бизнеса, неравнодушные граждане и сами учащиеся. Сбор школьных принадлежностей проходит в волонтерских центрах и местных отделениях», - уточнил он.

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