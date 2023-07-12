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Общество

В водоемах Заречного нашли энтерококки

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Жителям Заречного не стоит купаться в водоемах зон отдыха «Лесная» и «Солнечная». Такие рекомендации дало Межрегиональное управление № 59 ФМБА России.

Центр эпидемии и эпидемиологии провел исследования, его результаты неутешительны. По состоянию на 10 июля качество воды не соответствовало требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям (превышение по энтерококкам).

«Мы не рекомендуем зареченцам использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам», - цитирует администрация Заречного руководителя МРУ № 59 ФМБА России Валерия Брянцева.

Кстати, изначально эпидемиологического заключения, разрешающего открыть купальный сезон в зоне отдыха «Солнечная», и не выдавалось. Тем не менее мониторинг качества воды там продолжают.

Ранее на пензенских пляжах в воде нашли кишечную палочку и энтерококки. Речь идет о зонах отдыха в районе улицы Чапаева, на пруду Красный Куст, у острова Пески, в Ахунах, на Вяде и ГПЗ.

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