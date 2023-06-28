На пензенских пляжах в воде нашли кишечную палочку и энтерококки

28.06.2023 | 14:24

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области продолжает следить за состоянием зон отдыха у воды.

В районе ГПЗ и на реке Вяде (Светлая Поляна) они находятся в удовлетворительном санитарном состоянии.

На Барковке («Красный куст»), Засеке, в Ахунах (район сельхозакадемии, улица Сплавная), а также в районе улицы Чапаева места отдыха полностью не оборудованы и не благоустроены. На них нет контейнеров, территории загрязнены мусором, скамейки и раздевалки требуют ремонта.

Вода не соответствует требованиям по содержанию железа в районе улицы Чапаева, на пруду «Красный куст», у острова Пески и в Ахунах.

В этих же четырех зонах отдыха, а также на Вяде и ГПЗ превышены гигиенические нормативы по колиформным бактериям, энтерококкам, кишечной палочке.

В ведомстве отметили, что функционирование мест отдыха и купания без соответствующих санитарно-эпидемиологических заключений недопустимо. При этом качество воды и песка должно соответствовать гигиеническим требованиям.

«Мониторинг санитарно-эпидемиологического состояния территорий отдыха у воды с отбором проб на исследование будет продолжаться в течение всего купального сезона», - добавили в пресс-службе управления.