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Общество

В День семьи, любви и верности в Спутнике водили хороводы

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В Городе Спутнике интересно каждые выходные. К своему 25-летию строительный холдинг «Термодом» поддерживает и проводит самые разнообразные мероприятия.

В День семьи, любви и верности на фонтанной площади прошла двухчасовая хороводная программа. Ее организовал коллектив «Суряне». Всем желающим - взрослым и детям - рассказывали о значении хороводов, их видах и забытых смыслах.

«Так много событий происходит, нам это нравится. Точно знаешь, что никуда ехать не нужно, чтобы искать, чем занять себя или ребенка. Просто достаточно прийти на набережную», - поделились впечатлениями жители Спутника.

Тому, кто еще не знает, как провести выходные, стоит взять за правило заглядывать в афишу на сайте penza-sputnik.ru и следить за новостями Города Спутника в социальных сетях.

А жителям Спутника пригодится приложение «Термодом-сервис», в котором также приходят оповещения о грядущих важных событиях.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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